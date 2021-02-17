На Ставрополье 19 февраля прогнозируют мороз и солнце

В Ставропольском крае 19 февраля ожидают улучшение погоды после сильных снегопадов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночью температура упадет до минус 18 градусов. Осадки будут незначительными. Днем потеплеет до минус 3-8. В некоторых районах снег продолжит идти, но в Ставрополе выйдет солнце. Ветер до 9 метров в секунду.

18 февраля будет последним днем, когда не прекращаясь идет снег. Температура упадет до минус 10 градусов.

Прогноз погоды на 17-19 февраля в Ставропольском крае. Фото: stavpogoda.ru

По состоянию на 17 февраля на всей территории Ставропольского края лежит снег. Высота покрова в Ставрополе, Шпаковском, Грачевском и Апанасенковском районах, а также Изобильненском и Петровском городских округах больше 24 сантиметров. В остальных территориях он ниже 23 сантиметров.