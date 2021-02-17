«Ростелеком» построил первую подводную линию связи

На торжественном мероприятии.

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, для повышения доступности услуг связи построил первую подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС) Кингисепп - Калининград.

Новая высокоскоростная линия обеспечит независимость и повысит надежность присоединения самого западного региона к федеральной цифровой инфраструктуре - ранее использовались только наземные линии связи, проходящие по территории других стран.

В торжественном мероприятии, посвященном завершению строительства ПВОЛС, приняли участие спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель совета директоров «Ростелекома» Сергей Иванов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Общая протяженность новой линии, проложенной по дну Балтийского моря, составила 1115 км, пропускная способность - 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с.

Новая ПВОЛС обеспечит готовность цифровой инфраструктуры «Ростелекома» к растущим объемам трафика, повысит надежность и качество предоставления инновационных услуг и решений, включая телемедицину и дистанционное образование в Калининградской области.

- Наше государство уделяет особое внимание вопросу развития Калининградской области. Сегодняшнее событие - дополнительное тому подтверждение. Новая подводная волоконно-оптическая линия связи Кингисепп - Калининград придаст мощный импульс программе цифровой трансформации региона, жители которого смогут почувствовать реальные преимущества от применения информационных технологий и сервисов, - сказал Сергей Иванов.

- Строительство подводной ВОЛС является важным инфраструктурным проектом для жителей, бизнеса и бюджетных организаций Калининградской области. Для нас это технологически сложный проект с учетом географических и исторических особенностей региона, - отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. - Трасса прокладки ПВОЛС в водах Балтийского моря имеет 50 пересечений с газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, например, с «Северным потоком» и «Северным потоком-2». Кроме того, во время строительства силами Балтийского флота было уничтожено семь морских мин. Тем не менее, специалисты «Ростелекома» выполнили все работы качественно и в срок.

Видеоролик о новой подводной ВОЛС Кингисепп - Калининград можно посмотреть на сайте «Ростелекома».