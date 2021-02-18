Погода в Ставрополе 18 февраля 2021: появилась надежда на расчистку дорог

В Ставрополе снег шел три дня не переставая Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ставрополе 18 февраля 2021 хоть и будет холоднее, чем накануне, но определенно порадует жителей краевой столицы - отсутствием снегопада!

За последние три дня в Ставрополе выпала месячная норма осадков. Автомобильное движение парализовало, детям разрешили не ходить в школы и садики, а вот дорожным и коммунальным службам пришлось перейти на круглосуточный режим работы. Но в условиях не прекращающегося ни днем, ни ночью снегопада все их труды сводились на нет.

Теперь же дело пойдет быстрее - 18 февраля осадки наконец-то прекратятся. Правда, кутаться все равно придется - столбики термометров в ночные часы опустятся до -15 градусов, днем они покажут минус 10-12. Скорость ветра будет колебаться от 2 до 8 м/с.