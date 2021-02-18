На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 159 человек

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 46197. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 159 человек. Еще 6 пациентов скончались за прошлый день.

У этих людей болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии в регионе скончались 1023 жителя.

- Бороться с болезнью помогает вакцинация. Прививку сделали более 45,5 тысячи человек. Поступают новые партии вакцины. Работа продолжается. За прошедший день число победивших инфекцию увеличилось на 202 человека. А всего на Ставрополье от COVID-19 излечились более 41,7 тысячи человек, - поделился Владимир Владимиров.