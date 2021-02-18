В Ставрополе мужчина ответит за публичное оправдание терроризма

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

35-летний житель Ставрополя подозревается в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Так, с декабря 2017 по февраль 2018 года мужчина, придерживаясь радикально-экстремистских взглядов, размещал на своей странице в одной из соцсетей информацию, оправдывающую осуществление террористической деятельности.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Против него ранее возбудили уголовное дело. Силовики провели обыск по месту жительства мужчины. Они изъяли компьютерную технику, сейчас продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что силовики поймали троих боевиков из банды Басаева и Хаттаба, убивших в 2000 году 33 полицейских. Сейчас следователи допрашивают подозреваемых, устанавливают их роли в совершенном преступлении.