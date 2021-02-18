Жительницу Ставрополья оштрафовали за ложный донос об изнасиловании

В Георгиевском городском округе вынесли приговор в отношении местной жительницы. Женщина обвинила знакомого в изнасиловании, передает пресс-служба городского суда.

В июле 2020 года гражданка К. подала заявление об изнасиловании в следственный отдел по Георгиевску СКР России по Ставропольскому краю. По словам "жертвы", над ней надругался ее знакомый.

- Сотрудниками следственного отдела по Георгиевску была проведена проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, - сказано в сообщении суда.

Против заявительницы возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления". В 2021 году суд признал гражданку К. виновной и назначил штраф в 100 тысяч рублей. Кроме того, она заплатит георгиевскому отделу МВД России еще 911 рублей.