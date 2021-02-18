В Пятигорске выявили мошенничество с выплатами по безработице

В Пятигорске выявили группу лиц, зарабатывавших на пособиях. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Глава группы вовлекла в схему 7 человек. Она оформляла на них подложные документы по устройству на работу и увольнению. Женщина направляла копии фальсификата в "Центр занятости населения города-курорта Пятигорска". За участие в схеме соучастники получали вознаграждение.

- Проведенной прокуратурой города проверкой выявлен факт хищения группой лиц по предварительному сговору бюджетных денежных средств на 483 тысяч рублей, предназначенных на выплату пособий по безработице лицам, потерявшим работу, - сказано в сообщении.

Прокуратура Пятигорска опротестовала 23 незаконных приказов о признании граждан безработными. Ущерб полностью возмещен.

- Кроме того, по результатам проверки правоохранительных органов 11.01.2021 направлено 7 постановлений прокурора для решения вопроса об уголовном преследовании указанных лиц. В результате рассмотрения направленных постановлений прокуратуры возбуждено 7 уголовных дел, предусмотренных статьей "Мошенничество, совершенное группой лиц", - передает Прокуратура Ставропольского края.