На Ставрополье к 18 февраля от коронавируса привились 45 тысяч человек

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 19679 человек, из них 733 привились накануне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 18 февраля иммунизированы 45582 человека.

За сутки прививку первым компонентом получили 1603 жителя Ставрополья. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 13488 ставропольчан. Накануне завершил иммунизацию 1482 человека.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 19679 человек, из них 733 привились накануне. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 46197. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 159 человек. Еще 6 пациентов скончались за прошлый день.

У этих людей болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии в регионе скончались 1023 жителя.

- Бороться с болезнью помогает вакцинация. Прививку сделали более 45,5 тысячи человек. Поступают новые партии вакцины. Работа продолжается. За прошедший день число победивших инфекцию увеличилось на 202 человека. А всего на Ставрополье от COVID-19 излечились более 41,7 тысячи человек, - поделился Владимир Владимиров.

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