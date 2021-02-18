Госавтоинспекция напоминает ставропольцам о безопасности зимних развлечений

Установившаяся холодная и снежная погода на Ставрополье вместе с дорожными проблемами принесла и положительные возможности: катания на лыжах, санках, «ватрушках» и коньках.

Но нашлисьставропольцы, которые пренебрегли мерами безопасности и, прикрепившись к автомобилю, проехались на средствах катания по заснеженным дорогам региона.

В течение недели в соцсетях появились около 7 видеозаписей, зафиксированных в Ставрополе, Изобильном, селе Донском и хуторе Грушевом.

По всем фактам автоинспекторы провели проверку, в рамках которой установлены данные водителей и «зацеперов», регистрационные знаки транспортных средств.

В отношении водителей собраны административные материалы. За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.

Всех нарушителей вызвали в подразделения Госавтоинспекции по месту нарушений, с ними провели профилактические беседы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что администрация Ставрополя просит водителей без сильной необходимости не выезжать на личном транспорте, пешеходам быть предельно внимательными при переходе проезжей части и вблизи зданий, с которых может падать снег.

Чтобы обеспечить безопасное движение транспорта, на городские дороги коммунальщики высыпали около 5 тысяч тонн пескосоляной смеси. Расчистили 230 км автодорог, 97 км тротуаров, 474 остановки и 61 сквер. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.