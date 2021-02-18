Россиянин экстрадирован из Италии за убийство в Ставропольском крае

Из Италии экстрадировали Мориса Джугашвили, более 20 лет находившегося в международном розыске. Его обвиняют в убийстве, совершенном в Ставропольском крае, передает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Преступление Джугашвили совершил в июне 1999 года. В Новопавловске в ходе ссоры мужчина не менее пяти раз ударил потерпевшего ножом. От ран жертва скончалась на месте. Против обвиняемого открыли уголовное дело по статье "Убийство".

Джугашвили выехал в Грузию, сменив имя на Бориса Циклаури. Найти преступника удалось только в 2019 году в Италии. Его задержали в городе Болонья.

- Генпрокуратура России обратилась с запросом об экстрадиции. Благодаря слаженным действиям и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Итальянской Республики удалось добиться решения о его выдаче. В сопровождении спецконвоя Морис (Борис) Джугашвили (Циклаури) доставлен в Москву, - сказано в сообщении.