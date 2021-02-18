На Ставрополье экс-судебный пристав получила 4 года за получение взятки

Против экс-судебного пристава-исполнителя Невинномысского городского отдела судебных приставов УФССП России по краю Юлии Соколовой возбудили уголовное дело. Она обвиняется в мошенничестве, получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по региону.

По данным ведомства, летом 2019 года Соколова предложила одному из должников, против которого велось исполнительное производство, окончить его за 100 тысяч рублей.

После этого судебный пристав-исполнитель снизила сумму вознаграждения до 50 тысяч рублей, которую получила от знакомого должника, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Кроме того, с октября 2016 года по февраль 2019 года Соколова от одной из должниц, против которой было возбуждено исполнительное производство, под предлогом погашения ее задолженности перед банком, получила более 199 тысяч рублей.

Эти деньги она потратила на собственные нужды. Суд назначил Соколовой 4 года колонии общего режима и штрафа в размере 1,5 миллиона рублей.