Школьники из Невинномысска изобрели «пчелиный» йогурт

Воспитанники "Кванториума" работают над очередным интересным проектом.

Благодаря нацпроекту «Образование» по всей стране открываются детские технопарки «Кванториум». Сеть их постоянно расширяется и уже охватывает не только крупные, но и небольшие региональные города. В прошлом году, напомним такой технопарк появился в Невинномысске. А совсем недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о скором открытии «Кванториума» в Кингисеппе.

Большую помощь в создании детских образовательных центров оказал и предприниматель Андрей Мельниченко - принадлежащая ему компания «ЕвроХим» и основанный им же благотворительный фонд участвуют в строительстве «Кванториумов» финансово и организационно.

Опыт невинномысского технопарка показывает, что размер населенного пункта и энтузиазм детей - явления, напрямую не связанные. Подтверждением тому - замечательные проекты, над которыми работают талантливые ребята из города химиков.

Буквально на днях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram рассказал о новом достижении «кванторианцев» - разработке йогурта на основе продуктов пчеловодства: «Все началось с простой идеи, которая пришла одному из авторов проекта, - смешать прополис, мед и молоко. А дальше уже вся команда - Глеб Сергиенко, Дана Поленникова и Жанна Хубят, - опытным путем вывели «формулу» нового продукта. Подобрали оптимальные время выдержки, температуру и пропорции компонентов».

У воспитанников центра много и других интересных проектов. Сейчас ребята работают над созданием механизма для развертывания солнечного паруса на спутнике, тренажера для поддержания тонуса мышц у космонавтов, создают микробные топливные элементы… - результаты обещают быть не только интересными, но и перспективными для отечественной экономики.