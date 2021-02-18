«Россети Северный Кавказ» отремонтируют в 2021 году 3,3 тысячи км линий электропередачи

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ».

В текущем году «Россети Северный Кавказ» в зоне своей электросетевой деятельности в числе ключевых производственных мероприятий проведет ремонтные работы порядка 3,3 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения.

В Ставропольском крае энергетики отремонтируют 1,4 тысячи километров ЛЭП; в Дагестане - свыше 1 тысячи километров линий; в Чеченской Республике - 416 километров ЛЭП; в Северной Осетии - 141 километр сетей; в Кабардино-Балкарии – более 120 километров линий; в Карачаево-Черкесии - 118 километров; в Ингушетии - 57 километров.

Объем ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи в каждом филиале запланирован с учетом текущего технического состояния ЛЭП, а также региональных и географических особенностей каждой республики.

Основной объем работ энергетики проведут хозяйственным способом: собственными ресурсами без привлечения подрядных организаций.

Отметим, кроме указанных ремонтных работ, предусмотренных на ЛЭП программой технического обслуживания энергообъектов «Россети Северный Кавказ» в 2021 году, энергокомпания также продолжит масштабную реконструкцию сетевого хозяйства в республиках СКФО в рамках комплексных программ снижения потерь.

Все мероприятия, реализуемые энергокомпанией в макрорегионе, направлены на повышение качества и надежности энергоснабжения жителей Северного Кавказа.