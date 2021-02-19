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Общество

Последние новости на 19 февраля 2021 в Ставрополе: известный политик стал фигурантом дела о заказных убийствах

Мы собрали последние новости на 19 февраля 2021 в Ставрополе
Иван НЕТРЕБКО
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Количество ставропольцев, привившихся от коронавируса на Ставрополье, достигло 45,5 тысяч человек.

Стало известно имя нового председателя краевой избирательной комиссии Ставропольского края. За организацию Единого дня голосования в 2021 году будет отвечать Сергей Тарасов, теперь уже бывший руководитель управления по региональной политике при правительстве СК.

Пойман ставрополец, который 20 лет назад зарезал человека. Сразу после преступления мужчина сбежал в Италию и поменял имя. Но Генпрокуратуре РФ удалось добиться решения о его выдаче.

Недавно вышедший на свободу экс-председатель Думы Ставропольского края Андрей Уткин снова задержан. На этот раз его подозревают в организации сразу пяти заказных убийств.