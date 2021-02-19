На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 160 человек

Всего за весь период пандемии скончались 1029 человек. А за последние сутки – 6 пациентов Фото: Александр АБРАМОВ

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 46357. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 160 жителей.

Всего за весь период пандемии скончались 1029 человек. А за последние сутки – 6 пациентов.

Губернатор Ставрополье выразил соболезнования родным и близким этих людей. С меднаблюдения сняли еще 194 человека.

Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже составляет почти 42 тысячи человек.

- Защитить здоровье помогает вакцинация. Но наряду с вакциной не менее важна профилактика коронавирусной инфекции. Соблюдайте рекомендации медиков и Роспотребнадзора и не подвергайте себя риску. Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам