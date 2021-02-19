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Общество

Шесть человек скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

Число умерших достигло 1029
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье продолжается работа по выявлению новых случаев заболевания коронавируса. За весь период в крае провели более 1 миллиона 307 тысяч исследований на инфекцию.

Каждый выявленный факт заражения берется на контроль. По словам губернатора Ставрополья, всем заболевшим оказывается медицинская помощь.

- Но, к сожалению, инфекция пока не отступила. И в отдельных случаях заболевание продолжает уносить жизни. За минувший день скончались 6 пациентов с подтвержденным диагнозом. Глубокие соболезнования их родным, сообщил Владимир Владимиров.

Всего в крае от коронавируса скончались 1029 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 160 жителей. Число зараженных достигло 46357.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки прививку первым компонентом получили 1603 жителя Ставрополья. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 13488 ставропольчан. Накануне завершил иммунизацию 1482 человека.