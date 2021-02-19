Ставропольцы могут вступить в народную дружину для поддержания общественного порядка

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе для поддержания общественного порядка работает народная дружина. Сейчас в ней состоит 236 человек. Дружинники помогают полицейским в борьбе с хулиганством, пьянством, воровством, нарушениями правил торговли и общественного порядка.

С их участием сотрудники УМВД России по Ставрополю в 2020 году предотвратили 503 правонарушения, раскрыли 48 преступлений, задержали за совершение преступлений 51 человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вступить в народную дружину города может каждый гражданин России, достигший 18-летнего возраста, способный участвовать в охране общественного порядка.

Прием проходит в городском штабе и в штабах народных дружин районов Ставрополя. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 29-68-55.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе ограничат движения транспорта. В пятницу, 19 февраля, в городе с 9 до 18 часов перекроют переулок Зоотехнический на участке от улицы Ленина до улицы Мира.

- Объезд участка будет осуществляться по улицам Ломоносова, Ленина, Пушкина, Мира, - предупреждают в администрации Ставрополя.