Пятигорск вошел в десятку популярных куроров для женского туризма в марте 2021 года

Пятигорск для отдыха выбрали 10 % путешественниц. 22% выбрали Ялту. Еще 15% путешественниц едут на побережье и в горы Сочи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К Международному женскому дню российский сервис составил рейтинг городов показавшихся наиболее привлекательными представительницам прекрасного пола для путешествий в марте.

Пятигорск для отдыха выбрали 10 % путешественниц. 22% выбрали Ялту. Еще 15% путешественниц едут на побережье и в горы Сочи. Популярен для женского туризма и Санкт-Петербург – 13%.

Путешествие по ставропольскому курорту, который связан с именем М.Ю. Лермонтова, женщины любят начинать с одной из центральных улиц города — проспекта Кирова. А точнее — с фонтана «Сказка», также известным под именем «Деды» или «Гномы».

Полюбился им и старейший парк Пятигорска — «Цветник», который можно назвать ровесником города.

Выяснилось, что среди путешественниц - 12% - это одинокие женщины. На жилье путешественницы тратят в среднем 17185. Список составлен на основании данных бронирований жилья женщинами на март 2021 года.