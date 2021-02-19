На Ставрополье легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавший

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Авария произошла 18 февраля, около 18:00, на автодороге Ессентуки-Суворовская в Предгорном районе Ставрополья. Водитель автомобиля Лексус GS-300 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Скания.

В результате ДТП водитель легковушки, 34-летний житель Предгорного района, с тяжелой черепно-мозговой травмой доставлен в больницу Пятигорска.

Выяснилось, что пострадавший водитель за последнее время привлекался за нарушение скоростного режима и тонировку. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.