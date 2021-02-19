Более 20 тысяч ставропольцев старше 60 лет привились от коронавируса

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 19 февраля иммунизированы 48305 человек. За сутки прививку первым компонентом получили 2723 жителя края.

Вторым компонентом, то есть полностью привит, 15945 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 2457 человек. Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться.

Таких уже 20966 человек, из них 1287 получили прививку накануне. Записались на вакцинацию через интернет за весь период 13109 жителей Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжается работа по выявлению новых случаев заболевания коронавируса. За весь период в крае провели более 1 миллиона 307 тысяч исследований на инфекцию.

Каждый выявленный факт заражения берется на контроль. По словам губернатора Ставрополья, всем заболевшим оказывается медицинская помощь.

- Но, к сожалению, инфекция пока не отступила. И в отдельных случаях заболевание продолжает уносить жизни. За минувший день скончались 6 пациентов с подтвержденным диагнозом. Глубокие соболезнования их родным, сообщил Владимир Владимиров.