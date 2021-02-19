Андрей Уткин арестован до 15 марта по делу об организации убийств

Подозреваемый в организации убийств Андрей Уткин арестован до 15 марта. Об этом "КП - Ставрополь" рассказал пресс-секретарь Ленинского районного суда Ставрополя Арсен Рамазанов.

- Ходатайство следствия было рассмотрено 18 февраля. Суд удовлетворил требования и заключил Андрея Уткин под стражу до 15 марта. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33 (пункты а, б, д, ж, з) и частью 2 статьи 105 УК РФ, - сказал Рамзанов.

Источник "КП" в правоохранительных органах региона сообщил, что против Уткина заведено третье уголовное дело. Его подозревают в организации пяти убийств. Все они совершены в начале 2000-х годов. Часть из этих убийств связаны с делами банды Попова.

Банда Валерия Попова считается одной из самых кровавых группировок России. ОПГ образовалась в 90-е годы и орудовала на Ставрополье около 15 лет, занимаясь рэкетом и убийствами. На их счету - не менее 20 убийств. Среди них - смерть советника губернатора Ставропольского края Прачева и его водителя, бизнесмены Евпримян, Нахоков, Дасанели, Саркисов, Сапотелов и другие.

Самые активные члены банды - Валерий Попов и его подельники Петра Будько, Андрея Геруса, Павла Шестакова - получили пожизненное. Алексей Муравьев, сотрудничавший со следствием, отделался 13 годами строгого режима.

В ноябре 2019 года Андрею Уткину вынесли приговор по делу о мошенничестве. Бывший чиновник был вовлечен в группировку, которая помогала состоятельным фигурантам уголовных дел уходить от ответственности. Они должны были помогать через связи с выдуманными сотрудниками центрального аппарата ФСБ. Уткин, по плану, привлекал клиентов, поскольку был "коммуникабельным и хорошо знал регион".

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