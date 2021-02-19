В Кисловодске 19 февраля около 3 тысяч человек остались без отопления

В Кисловодске 19 февраля из-за аварийных работ на магистральном трубопроводе часть города осталась без теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Под отключение попали 29 многоэтажек, в которых проживают почти 2800 человек, в том числе более 930 детей.

Сейчас специалисты проводят замену трубопровода по улице Набережная. Ориентировочно, тепло вернется в дома жителей ставропольского курорта 19 февраля в 15:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе ограничат движения транспорта. В пятницу, 19 февраля, в городе с 9 до 18 часов перекроют переулок Зоотехнический на участке от улицы Ленина до улицы Мира.

- Объезд участка будет осуществляться по улицам Ломоносова, Ленина, Пушкина, Мира, - предупреждают в администрации Ставрополя.