«Ростелеком» установил мультимедийные табло на трассах Ставрополья

Такие табло появились на дорогах края.

Специалисты «Ростелекома» установили 8 электронных табло на региональных трассах Ставропольского края. Многофункциональные устройства повысят безопасность и улучшат пропускную способность участков дорог с наиболее интенсивным движением.

- Применение цифровых технологий при строительстве, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры является необходимым условием перевода отрасли на инновационный путь развития. Внедрение интеллектуальных сервисов в транспортной сфере позитивно отражается на экономике края, уровне безопасности и условиях жизни населения, - пояснил Евгений Штепа, министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Специалисты «Ростелекома» выполнили весь комплекс работ по проектированию, монтажу и подключению мультимедийных информационных табло. Устройства установлены на участках автодорог Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды, Георгиевск - Новопавловск, Новопавловск - Курская - Моздок, Северный обход города Ставрополя, Кисловодск - Карачаевск и на двух участках дороги Ростов-на-Дону - Ставрополь.

Ежедневно по ним передвигаются тысячи автомобилистов. Благодаря работе табло водители смогут получать оперативные сведения о скоростных ограничениях, ремонтных работах и возможных маршрутах объезда, состоянии дорожного полотна, погодных условиях и другую полезную информацию.

- Табло получают актуальную информацию автоматически. Устройства подключаются к удаленному компьютеру, на котором уже запрограммированы необходимые сообщения, их формат и время демонстрации. После поступления сигнала на экране табло появляются пиктограммы дорожных знаков или текста. Благодаря четким светящимся символам информация быстро считывается даже в плохую погоду или ночью, - рассказал Дмитрий Глушко, заместитель директора Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Динамические информационные табло являются частью интеллектуальных транспортных систем, предназначенных для комплексного развития транспортной инфраструктуры Ставропольского края.

В 2020 году «Ростелеком» завершил проектирование первой подобной системы для городской агломерации Ставрополя, внедрение которой планируется завершить в 2024 году.

Получить дополнительную информацию о цифровых проектах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании, в офисах продаж или по телефону 8 800 200 3000.