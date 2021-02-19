Экс-полицейскому, убившему друга в Ставрополе, продлили арест до 17 марта

Убитый экс-полицейским Александр Арбузов. Фото: "Лиза Алерт"

Промышленный районный суд Ставрополя продлил арест для Андрея Бондаренко. Экс-полицейского подозревают в убийстве друга Александра Арбузова, передает пресс-служба суда.

- Постановлением суда срок содержания под стражей обвиняемому Б. продлен до 17 марта 2021 года. В удовлетворении ходатайства адвоката об изменении обвиняемому Б. меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест отказано, - сказано в сообщении суда.

10 декабря мужчины встретились по деловому вопросу. Бывший капитан полиции требовал от Арбузова вернуть долг. По неофициальной информации, сумма - 900 тысяч рублей. В ходе перепалки Бондаренко достал оружие и застрелил собеседника.

Тело мужчины он вывез за город. Позже о пропаже сына объявила мать, а 19 декабря тело было найдено. Бондаренко задержали. Против него завели уголовное дело по статье "Убийство".

Известно, что по этой статье уже составлено обвинение. К делу также добавили статьи "Кража" и "Незаконное хранение оружия". Следствие продолжается.