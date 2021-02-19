В Ставрополе 23 февраля запустят праздничный салют. Так, во вторник, 21:00 небо в районе конкурных полей парка Победы украсит салют. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военные выпустят по 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Известно, что всего при этом израсходуют около трех тысяч боеприпасов различных типов. Жителей краевого центра ждет зрелищное шоу, которое они могут увидеть подняв голову в февральское небо.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что до 23 февраля 2021 года юных и взрослых читателей работники ставрольских библиотек приглашают на патриотические выставки, уроки, конкурсные, познавательные, музыкальные встречи, литературные и игровые программы, .