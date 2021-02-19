На Ставрополе 20, 21 февраля прогнозируется комфортная погода

По данным ставропольского гидрометцентра, 20 февраля днем в регионе прогнозируется от 3 до 7 градусов ниже нуля. Преимущественно будет солнечно. Ветер восточный, от 3 до 8 м/с. Осадков не ожидается.

Так, в ночь на 21 февраля температура воздуха на Ставрополье составит от 8 до 18 градусов мороза.

По данным синоптиков, существенных осадков не ожидается. 21 февраля на Ставрополье днем потеплеет до минус 4 — плюс одного градуса. Переменная облачность. Без осадков. Ветер сохранится восточный, от 3-х до 8 м/с.

В Ставрополе 20 февраля пронозируется минус 2-4 градуса, в воскресенье 0 — минус два. Ветер восточный, около 6 м/с.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 23 февраля запустят праздничный салют. Так, во вторник, 21:00 небо в районе конкурных полей парка Победы украсит салют.

Военные выпустят по 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Известно, что всего при этом израсходуют около трех тысяч боеприпасов различных типов.