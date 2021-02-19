Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел на Ставрополье совещание по вопросам нацбезопасности в СКФО

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Ставрополе Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

Одним из главных вопросов повестки стала реализация мер по противодействию правонарушениям в ходе реализации национальных проектов.

Открывая совещание Николай Патрушев отметил важность повышения слаженности действий правоохранительных, контрольно-надзорных органов, органов власти субъектов Федерации и местного самоуправления.

– Правоохранительным органам следует жестко пресекать коррупционные проявления и злоупотребления со стороны государственных и муниципальных служащих, не допустить хищений бюджетных средств, – подчеркнул он.

Владимир Владимиров подчеркнул, что вопросы, связанные с выполнением поставленных президентом задач, являются первоочередными для правительства края.

– Всего на Ставрополье в целях реализации национальных проектов разработаны и утверждены 50 региональных проектов по всем основным направлениям. Финансирование национальных проектов на этот год составляет свыше 16,5 миллиарда рублей. В их рамках идут работы на 110 объектах,– отметил глава края.

В том числе, нацпроектом «Демография» предусмотрено строительство в крае 14 детских садов на 1815 мест, включая ясли, а также строительство 3 школ на 2254 места и реконструкция 2 школ на 276 мест.

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагает работы на 33 участках муниципальных дорог общей протяженностью более 85 километров и 2 участках региональной дорожной сети около 11 километров.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» запланировано начало строительства нового корпуса краевого онкологического диспансера и завершение работ по созданию нового корпуса краевой детской клинической больницы.

По итогам совещания будет подготовлен совместный доклад Секретаря Совета Безопасности РФ и полномочного представителя президента РФ в СКФО, который будет представлен главе государства.