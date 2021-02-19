На Ставрополье более 219 тыс. пенсионеров-мужчин получают страховую пенсию в органах ПФР

Узнать количество уже заработанных пенсионных коэффициентов можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

В страховой стаж при назначении пенсии включается не только время работы, но и социально значимые периоды, когда человек вынужденно не работал. К ним относится и военная служба в армии по призыву.

Она засчитывается в страховой стаж, и за каждый год службы граждане получат 1,8 годового пенсионного коэффициента.

При расчете размера пенсии все коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость одного коэффициента, которая в этом году составляет 98,86 рублей (каждый год определяется правительством РФ).

Военную службу при установлении пенсии можно подтвердить военным билетом или справкой из военкомата.

При этом следует знать, что срочная служба в армии не войдет в общий страховой стаж, если ни до, ни после нее гражданин нигде не работал, либо годы службы были учтены при расчете военной пенсии.

Узнать количество уже заработанных пенсионных коэффициентов можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Напомним, для получения права на страховую пенсию по старости в 2021 году требуется не менее 12 лет стажа и 21 пенсионного коэффициента.