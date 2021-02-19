Половина новых пользователей платного ТВ МТС на Ставрополье подключают услугу вместе с интернетом

Оказалось, что половина пользователей предпочитают, когда в пакете подключены сразу несколько сервисов - это более экономично. Кроме того, ставропольцы все чаще хотят иметь постоянный доступ одновременно с помощью спутникового и кабельного сигнала.

Самую высокую динамику роста показал онлайн-кинотеатр МТС ТВ - 60%, спутниковое телевидение стали подключать чаще на 25%, кабельное - на 15%. В прошлом году комплекты спутникового ТВ больше всего приобретали в Шпаковском, Изобильненском и Предгорном районах края. Кабельное телевидение активнее подключали в Кисловодске.

Всплеск подключений платного ТВ произошел с февраля по май 2020-го. В этот же период люди стали смотреть телевизор на час больше обычного. После окончания карантина время просмотра ТВ вернулось к стандартным показателям, но абоненты стали чаще смотреть видео в интернете.

Что касается зрительских предпочтений в 2020 году, то абоненты спутникового и кабельного ТВ больше всего времени провели за просмотром семейного контента - детских программ и развлекательных шоу. А вот лидерами в просмотрах ТВ-программ через приложения онлайн-кинотеатра стали познавательные и спортивные телеканалы.