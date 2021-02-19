В Кабардино-Балкарии вернисаж «Россети Северный Кавказ» превратился в акцию добра

Марина Василенко.

В здании филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» сегодня открылась первая персональная выставка работ кисти Марины Василенко - заместителя главного инженера-руководителя группы производственной безопасности и производственного контроля.

Персональная выставка Марины Василенко приурочена к празднику, который традиционно считается мужским - ко Дню защитника Отечества. «Это необыкновенный по задумке подарок коллективу, - говорят коллеги, - мы открыли для себя строгую Марину Анатольевну совершенно в новом качестве!».

Марина Василенко в отрасли уже более 20 лет. Начинала свои трудовой путь с должности монтажника радиоаппаратуры и проборов предприятия «Севкавэлектроприбор», а в электроэнергетику пришла в 1999 году в должности заместителя начальника службы по охране труда. Под ее строгим контролем осуществляются ежедневные важные мероприятия по обеспечению охраны труда энергетиков на опасных участках и электроустановках, проходит обучение персонал. Ежегодно Марина Анатольевна представляет строгое жюри на соревнованиях профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей.

Немногие в коллективе знают, что Марина Василенко - человек творческий, всегда увлекалась дизайном и рукоделием, а вот кисти и холст появились в ее жизни совсем недавно.

- Я с детства любила живопись, но всегда была лишь созерцателем и поклонницей. В любой поездке по городам России я всегда старалась попасть в музей или на площадь, где выставляются местные художники, - говорит Марина Анатольевна.

За два года Марина Анатольевна написала около 60 картин, но только 40 из них решилась выставить сегодня под напором коллег, случайно узнавшим о ее увлечении. Поддержать начинающего художника-самоучку пришли и представители Союза художников КБР.

Жанна Канукова, искусствовед, секретарь-референт Союза художников КБР, пожелала начинающему автору неустанного движения вперед, искать новаторские идеи в творчестве, совершенствоваться и развиваться, вести диалог со зрителем с помощью своих произведений. И, конечно же, своими картинами дарить радость и позитив зрителю.

Также поступило приглашение участия в республиканской выставке, приуроченной к Всемирному женскому дню 8 Марта, которая запланирована в Фонде культуры.

Как любому творческому человеку, художнику нужны вдохновение, порыв, желание творить, осуществить задуманное, нужна муза, которая бы поддерживала все его начинания, она же - критик, советчик и опора в трудную минуту. У Марины это семья: супруг и сыновья, для которых она и надежный тыл, подпитывающий энергетикой, и локомотив. Кстати, супруг и двое из троих сыновей Марины Анатольевны работают в электроэнергетике в различных подразделениях ПАО «Россети Северный Кавказ».

В ходе открытия выставки состоялся аукцион. Желанными лотами аукциона стали картины автора «Осенние березы» и «Зимний пейзаж», «Морской этюд», а также натюрморт. Они приобретены сотрудниками исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ» и двух региональных подразделений сетевой компании - филиала «Каббалкэнерго» и АО «Каббалкэнерго».

Работы будут теперь радовать на постоянной основе сотрудников и посетителей предприятий. А вырученные средства в размере 17 тысяч рублей переведены в фонд помощи малышу с редким заболеванием СМА А. Нагоеву.

Сама выставка продлится неделю - до 25 февраля, чтобы все желающие смогли ознакомиться с работами, наполненными теплом и светом.