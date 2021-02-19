Прокурор Ставрополья взял на контроль расследование трагедии в Буденновске

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц будет следить за расследованием трагедии 19 февраля в Буденновске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По информации ПАСС, дети играли на озере Буйвола. Все они провалились под лед. Двое детей погибли, одна девочка - в реанимации. На месте работает аварийно-спасательная служба. Отмечается, что первых детей заметил местный житель. Он был первым, кто спасал несовершеннолетних. СКР возбудил уголовное дело.

- По результатам проверки, при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", ход расследования которого находится на личном контроле прокурора края, - сказано в сообщении прокуратуры.