Последние новости на 20 февраля 2021 в Ставрополе: тонкий лед продолжает уносить жизни

Сейчас, когда холода ослабевают, лед на водоемах особенно коварен. Фото: ПАСС СК

«КП-Северный Кавказ» собрала последние новости на 20 февраля 2021 года в Ставрополе и крае.

15945 ставропольцев полностью привились от коронавируса. Еще 48305 человек получили первый компонент вакцины от COVID-19.

Прогулка двух школьниц по замерзшему озеру Буйвола на окраине Буденновска закончилась трагедией - дети провалились под лед. Находившийся рядом мужчина бросился на помощь. Но, к сожалению, одну из девочек спасти не удалось.

Бывший председатель Думы Ставропольского края Андрей Уткин отправлен под арест - пока что до 15 марта. Скорее всего, под стражей он останется гораздо дольше, учитывая, в каком серьезном преступлении его подозревают - в организации пяти убийств.

Пятигорск вошел в десятку популярных курортов для женского туризма в марте 2021 года.