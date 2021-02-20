Погода в Ставрополе на сегодня, 20 февраля 2021, поможет понять, каким будет лето

Погоду на лето в этот день определяют по закату Фото: Мария АНАНОВА

Погода в Ставрополе на сегодня, 20 февраля 2021, будет комфортной и ясной: с ночных -12...-14 градусов температура днем поднимется до -2...-4, скорость ветра составит 6-8 м/с, осадков не ожидается.

По народному календарю 20 февраля - Лукин день. Считается, что сегодня можно понять, каким будет лето. Если снег начнет таять с северной стороны, то теплым, а если солнце на закате приобретет ярко-красный оттенок, то холодным. Высокоплывущие или синие облака сулят потепление в ближайшие дни.

Интересный факт: в этот день с разницей в 10 лет в Ставрополе были установлены погодные рекорды. Так, в 2002 году стояла 20-градусная жара! А в 2012 году был зафиксирован температурный минимум в -16,5 градусов.