В Ставрополе выбирают территорию для благоустройства в 2022 году

В Ставрополе завершился сбор предложений по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Из 23 тысяч поступивших вариантов сформировали перечень территорий, допущенных к голосованию. В него вошли бульвар на улице Ивана Щипакина, сквер с фонтаном на улице Ленина и сквер в районе стоматологической поликлиники на улице Руставели. Голосование начнется 26 апреля этого года на единой федеральной электронной платформе и продлится по 30 мая 2021-го.

До конца текущего года благоустроят сквер на пересечении улиц Чехова и Мимоз: здесь появится фонтан в виде часов и площадка для отдыха. На этот проект потратят около 48 млн рублей. Финансовые вливания на условиях софинансирования осуществляются федеральным, региональным и местным бюджетами.