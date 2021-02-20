На Ставрополье 42 тысячи человек победили коронавирус

С начала пандемии на Ставрополье выздоровели от коронавируса 42 тысячи человек. Как рассказал глава региона Владимир Владимиров, за минувшие сутки еще 231 пациент победил болезнь и был выписан из-под меднаблюдения.

- В лабораториях по всему краю их проведено 1 миллион 310 тысяч. Заболевшим оказывается медицинская помощь, - отметил губернатор.

Число инфицированных за последние 24 часа выросло на 152 до 46509 заболевших, в том числе 42205 жителей, победивших вирус. К сожалению, еще шестеро с подтвержденным диагнозом за сутки скончались. С начала пандемии болезнь унесла 1035 жизней.