В Северной Осетии готовят кадры для курорта «Мамисон»

Мамисонское ущелье - уникальное место.

Всесезонный горнолыжный курорт «Мамисон» станет центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира. Такая большая цель поставлена руководством РСО - Алания, и есть все возможности, чтобы ее достичь.

На создание курорта направлены огромные ресурсы. Мамисонское ущелье - это потрясающие своей красотой горы, многочисленные культурные объекты, в том числе памятники средневековья, православные храмы, родовые башни, а еще и целебные источники - Тиб-1 и Тиб-2.

Строительство курорта, напомним, началось еще в 2008 году, но из-за отсутствия финансирования работы остановились. Однако благодаря настойчивости главы республики Вячеслава Битарова удалось возобновить строительство курорта.

В конце октября прошлого года правительство Северной Осетии и Минэк России подписали график мероприятий по развитию ВТРК «Мамисон» до 2024 года, а также протокол о намерениях по развитию туристко-рекреационной особой экономической зоны на территории республики. На развитие курорта в бюджете запланировано 7,4 млрд рублей.

Сейчас в республике уже активно готовят кадры для курорта. Во Владикавказском торгово-экономическом техникуме (ВТЭТ) идет подготовка специалистов среднего звена по двум направлениям: туризм и администрирование отеля. Чтобы вырастить специалиста высокого класса, в техникуме в учебную сетку вводятся дополнительные образовательные предметы, которые способствуют увеличению числа и качества профессиональных навыков будущего специалиста.

Большое внимание отводится практическим занятиям на предприятиях, с которыми у техникума заключены договоры о сотрудничестве, разработке и защите собственных проектов.

Благодаря участию ВТЭТ в федеральном гранте в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» появилась возможность оснащения лабораторий современной техникой, при помощи которой учащиеся могут создавать виртуальные туры, причем выбрать для этого любую точку планеты. Также в лаборатории администрирования отеля для обучения студентов создан настоящий гостиничный номер, где студент имеет возможность отработать все позиции, необходимые для создания уюта и поддержания чистоты в номере.

Учитывая возрастающее число туристов, в том числе из-за рубежа, особый акцент ставится на изучении английского языка, причем не только разговорного, но и для делового общения. Также введены дополнительно география родного края, история. Обучение будущих гидов и специалистов гостиничного бизнеса длится 3 года. Специальности очень востребованы у абитуриентов, ведь сервис и услуги год от года расширяют свои горизонты, а значит, увеличивается и потребность в такого рода профессиях.