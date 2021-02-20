В 11 округах Ставрополья в 2021 году заложат суперинтенсивные сады

В Ставропольском крае в 11 округах в 2021 гду заложат суперинтенсивные сады, которые растут и плодоносят 15-20 лет. Всего с 10 соток одного сада можно собрать 10 тонн урожая. За три года действия в регионе программы по развитию суперинтенсивных садов стало понятно, что эксперимент удачный, а значит опыт надо распространять на всей территории Ставрополья. Об этом «КП» рассказали в Минсельхоза СК.

- Участниками проекта в 2021 году заявлены 11 округов: Александровский, Андроповский, Грачевский, Красногвардейский, курский, предгорный, Труновский, Шпаковский, Изобильненский, Кировский и Новоалександровский. В программе примут участие 200 ЛПХ, которые высадят сады на площади 20 гектаров. Планируется, что по итогам реализации эксперимента к 2024 году дополнительно будет получено 6 тысяч тонн плодов с 60 гектаров, начавших плодоносить с начала действия программы, - комментируют в ведомстве.