На Ставрополье районная больница организовала выездную вакцинацию от ковида

Районная больница Шпаковского района стала первой на Ставрополье, где организовали выездную работу по вакцинации населения от коронавируса. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого Минздрава. Всего, по данным ведомства, с января привили уже 1600 жителей этого района: педагогов, рабочих предприятий, желающих жителей сел Пелагиада, Сенгилеевка, Надежда, Верхнерусское, Казинка.

- Отметим, что работа выездных прививочных бригад организована по принципу заявки. Коллектив может подготовить списки желающих вакцинироваться и направить его в медорганизацию. Для выезда в село в местной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте медик так же подготовит списки. По графику будет организован выезд, о котором заранее предупредят пациентов, - добавили в министерстве здравоохранения региона.

На сегодняшний день Шпаковской районной больницей иммунизировано порядка трех тысяч человек. Всего в крае прошли вакцинацию 50333 человека, завершили иммунизацию 17557 жителей.