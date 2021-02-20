Ставрополь занимает первое место в голосовании за звание национального символа России

Ставрополь стал лидером в борьбе за звание национального символа России, рассказали «КП-Северный Кавказ» в городской администрации. Краевой центр занял первое место в рейтинге, набрав 34 тысячи голосов. Голосование проекта «Город России – национальный выбор» еще идет на сайте https://город-россии.рф с начала 2021 года.

- Поддержим наш город, чтобы он удержал заслуженное первенство! – обращаются в мэрии Ставрополя к горожанам. - Условия простые: голосовать можно один раз в сутки, регистрация для этого не требуется. Данные о текущем результате голосования обновляются в режиме реального времени. Выбрать свой город можно до 30 декабря 2021 года до 15:00.