В КЧР директор строительной компании отмыла миллионы, выделенные на ремонт дома культуры

В 2020 году в КЧР выявили факт мошенничества при реализации муниципального контракта. К преступлению оказалась причастной директор строительной компании из Черкесска, рассказали «КП-Северный Кавказ» в республиканском МВД.

На 42-летнюю женщину завели уголовное дело по статье 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

При расследовании мошенничества выяснилось, что ее компания стала подрядчиком при заключении муниципального контракта с отделом культуры и молодежной политики администрации Карачаевского городского округа на 33,9 млн рублей. Фирма обязалась отремонтировать дом культуры в Карачаевске, но выполнила работы не в полном объеме. Заказчик же выплатил всю указанную в контракте сумму.

- Согласно заключению эксперта, общая стоимость необоснованно предъявленных к оплате затрат по объекту составила более 7,8 миллиона рублей, - комментируют в МВД КЧР. - Расследуя дело о мошенничестве, следователи выяснили, что 6,5 млн из этих денег подозреваемая в несколько этапов перечислила на свой лицевой счет в банке, указав фиктивное назначение платежа – возврат заемных средств.