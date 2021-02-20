Реализовать нацпроекты в моногородах помогает «ЕвроХим»

Детский технопарк "Кванториум" в Невинномысске появился благодаря финансовой поддержке ЕвроХима.

18 февраля состоялась конференция на базе АНО «Национальные приоритеты» с участием региональных и муниципальных властей, депутатов Госдумы и представителей российского бизнеса. Тема встречи - жизнь моногородов и влияние на нее национальных проектов.

Моногорода России - это, как правило, серые города с неразвитой инфраструктурой, отсутствием возможностей для развития и организации досуга, благосостояние жителей там зависит от одного градообразующего предприятия. Но жизнь таких городов и их жителей круто меняется благодаря нацпроектам. О таком опыте подробно рассказали председатель совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, глава Невинномысска Михаил Миненков, глава Ковдора Сергей Сомов.

Михаил Миненков отметил, что доля города в общем объеме финансового результата Ставрополья в 2019 году составила 15,16%, а в общекраевом объеме промышленной продукции - более четверти (27,23% или 110 млрд рублей).

- Считаю, что национальные проекты напрямую направлены на улучшение жизни любого города, - подчеркнул глава Невинномысска.

Невинномысск стал одним из первых городов, который активно участвует в нацпроектах. Так, в 2020 году в городе по семи национальным проектам были реализованы мероприятия более, чем на 700 млн руб. Примером эффективного взаимодействия власти и бизнеса для стало создание в Невинномысске детского технопарка «Кванториум». Он стал вторым на Ставрополье, на его строительство муниципалитет города химиков выделил 15 млн руб., Фонд владельца компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко - 30 млн руб., 73 млн руб. были получены на закупку оборудования в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка». Сегодня в технопарке занимается порядка 800 невинномысских школьников, которые уже показывают высокие результаты в различных конкурсах и олимпиадах.

- Ключевая задача заключается в том, чтобы наладить диалог между федеральным центром, руководством регионов, местных властей и компаний и консолидировать имеющиеся у них ресурсы для развития территорий. Без этого совершить качественный рывок не получится, - высказал позицию бизнеса председатель совета директоров МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. - Перед нами стоит вызов, и он - в создании комфортной среды обитания. Чтобы жителям моногородов, прежде всего, молодежи, были доступны знания и технологии, чтобы у молодых людей было желание остаться, жить и работать там, где они родились.

И на такие вызовы компания «ЕвроХим» отвечает вполне реальными и действенными проектами. Химический холдинг старается наладить инфраструктуру, образование, здравоохранение и досуг жителей каждого города, где присутствуют предприятия компании.

Правильно выстроенное взаимодействие власти и бизнеса позволяет качественно менять жизнь моногородов, улучшать инфраструктуру, здравоохранение и образование, останавливать отток жителей и привлекать новых инвесторов. И здесь площадкой для обмена опытом, построения диалога и решения конкретных вопросов выступает Фонд развития моногородов. Так, на базе Фонда и при поддержке ВЭБ.РФ и компании «ЕвроХим» в 2019 проходил семинар, где главы регионов делились опытом о преобразованиях в своих городах.