Топ подарков на 23 февраля в Ставропольском крае

День защитника Отечества давно стал праздником всех мужчин, что накануне повышает спрос на ряд товаров и услуг. Аналитики МТС выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах электроники - 46%. На втором месте - магазины игрушек, здесь прирост 43%. Замыкают первую тройку по росту транзакций магазины, торгующие алкоголем, - 38%.

В десятке популярных подарков также лотерейные билеты (прирост - 31%), косметика (29%), одежда (28%), сувениры (25%), смартфоны и аксессуары (24%), товары для дома (19%), книги (15%).

Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в бары - количество чеков здесь на 77% больше, чем в среднем в феврале. Затем идут кинотеатры - рост на 45%. В театрах количество транзакций на 18% выше по сравнению со средними показателями февраля.

Часть жителей региона ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 23% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 14%.