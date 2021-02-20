Генпрокуратура с марта начнет масштабную борьбу с самостроями на Ставрополье

Фото: Прокуратура СК

В Ставропольском крае с марта 2021 года начнется масштабная работа прокуратуры совместно с правоохранителями и органами власти в сфере строительства многоквартирных домов и земельных правоотношений.

В субботу, 20 февраля, заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть обозначил это направление для региональной прокуратуры во время коллегии. Участвовали в ней губернатор Владимир Владимиров, заместители прокурора Ставрополья, начальники подразделений, прокуроры городов, районов, межрайонные и специализированные сотрудники надзорного ведомства.

Кроме этого, были подведены итоги работы за минувший год.

- По результатам надзорных мероприятий выявлено более 180 тысяч нарушений закона, внесены 79 тысяч актов прокурорского реагирования, - доложили на совещании. - В суды направлены 7 тысяч исков на сумму 989 млн рублей. По результатам проверок исполнения законов, проведенных прокурорами, органами расследования возбуждены 234 уголовных дела.

Андрей Кикоть также отметил, что в зоне особого внимания краевой прокуратуры должны быть вопросы защиты прав медицинских работников, пациентов и оснащенности лечебных учреждений. На Ставрополье в этом направлении за 2020 год было выявлено больше 3 тысяч нарушений закона, для устранения которых приняли свыше 2 тысяч актов реагирования. Больше семисот лиц привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.

Актуальными для Ставрополья остаются вопросы противодействия коррупции, подчеркнули на коллегии. За минувший год выявили 4 тысячи таких нарушений, по материалам прокурорских проверок было возбуждено 21 уголовное дело.

Заместитель генерального прокурора дополнительно указал на необходимость усиления работы в сфере ЖКХ, акцентировал внимание на значимости надзора за исполнением законов при добыче и реализации минеральной воды, а также во время избирательной кампании.