Стала известна причина аварии с грузовиком и авто ДПС на Ставрополье

Фото с места происшествия

Накануне, 19 февраля, на 238 км трассы "Кавказ" (территория Ставрополья) грузовик протаранил патрульную машину ДПС, в которой находились двое инспекторов. Причину аварии назвали в ГУ МВД по Ставропольскому краю:

- Сотрудники ГИБДД остановились, чтобы помочь женщине-водителю устранить поломку в ее авто. Предварительная причина ДТП – сон за рулем водетителя большегруза. Сотрудники полиции получили травмы (ЗЧМТ, СГМ) и в настоящее время госпитализированы, - прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в полиции.

Момент аварии попал на видео