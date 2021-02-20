Провалившаяся под лед девочка на Ставрополье пришла в сознание

Губернатор Владимир Владимиров после трагедии в Буденновске поручил всем главам территорий Ставрополья взять на особый контроль профилактику происшествий на льду. Накануне на озере Буйвола под лед провалились две школьницы: 11-летняя девочка погибла, еще одна девочка в реанимации. Их пытался спасти прохожий, он и начал спасательную операцию. Глава региона подчеркнул, чтобы не доходило до беды, надо работать с родителями и детьми, устанавливать предупреждающие знаки и патрулировать территорию у водоемов зимой. В том числе, привлекая казачьи дружины. Соответствующие вводные получат все муниципальные администрации.

- Спасенная вчера девочка пришла в сознание и уже дышит сама, без аппарата искусственной вентиляции легких. Медики следят за состоянием других участников событий того дня – тех, кто проводил на озере поисковую работу, - добавил Владимиров. -

И 28-летнего парня из села Стародубское – прохожего, который первый пришел девочкам на помощь. Он совершил настоящий поступок. Представим его к краевой награде.

Тем временем историей занимаются следователи.