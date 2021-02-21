Еще шесть пациентов скончались Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболело 144 человека. Число зараженных достигло 46653. Еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом скончались за вчерашний день.

Губернатор Ставропольского края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии от коронавируса скончались 1041. Число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже превысило 42,3 тысячи человек.

В том числе, за прошедшие сутки выписали и сняли с медицинского наблюдения 110 пациентов. Количество проводимых исследований на COVID-19 по-прежнему на высоких значениях.

Всего их сделано более 1 миллиона 314 тысяч. Новые случаи заражения берутся на медицинский контроль, заболевшим оказывается помощь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что районная больница Шпаковского района стала первой на Ставрополье, где организовали выездную работу по вакцинации населения от коронавируса. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого Минздрава. Всего, по данным ведомства, с января привили уже 1600 жителей этого района: педагогов, рабочих предприятий, желающих жителей сел Пелагиада, Сенгилеевка, Надежда, Верхнерусское, Казинка.