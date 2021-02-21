Боксер из Пятигорска Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Прославленный боксер из Пятигорска Давид Аванесян завоевал чемпионский пояс Европейского боксерского союза (EBU) в полусреднем весе, нокаутировав британца Джоша Келли.

Зрелищный поединок состоялся 20 февраля 2021 года в Лондоне, на арене «Уэмбли». И завершился победой Давида Аванесяна в шестом раунде.

Пятигорчанин выиграл 27-й бой в профессиональной карьере (15-й - нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей.

- Давид продемонстрировал блестящий, яркий поединок, который не оставил противнику ни единого шанса! Мы тобой гордимся Давид! Спасибо за эту победу! – написал на своей личной странице в сети глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Кстати, Аванесян признан боксером 2020 года по версии Европейского боксерского союза. Также он удостоен награды за тройную защиту чемпионского титула. А один из поединков Давида с испанцем Керманом Лехаррагой признан боем года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что боксер из Пятигорска готовится выйти на ринг против британца Джоша Келли в Лондоне.

- Основная подготовка по традиции проходит в Англии, чувствую себя отлично, настрой – боевой. Главный бой вечера будет – мой, - поделился в начале февраля 2021 года спортсмен «КП-Северный Кавказ».