В День защитника Отечества в Ставрополе прозвучит артиллерийский салют

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Красочным артиллерийским ночным салютом завершится в Ставрополе День защитника Отечества. Он прогремит в городском парке «Победы» 23 февраля 2021 года в 21:00.

Военнослужащие 49-й общевойсковой армии запустят в небо над Ставрополем 30 залпов из боевых орудий.

Будут задействованы 2 салютные установки и 4 гаубицы Д-30. Массовых фейерверков в других частях города не планируется. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

В преддверии праздника в Ставрополе проведут патриотические и культурные мероприятия. Так, в краевой столице уже провели праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества.

Красочными трогательными музыкальными номерами чествовали продолжателей подвигов отцов и дедов: нынешних защитников Отечества, воинов-интернационалистов, участников «локальных конфликтов».

Конечно, не остались без внимания и юные горожане, которые только готовятся служить Родине.