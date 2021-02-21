На Ставрополье к 21 февраля от коронавируса привились около 52 тысяч человек

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 21 февраля иммунизированы 51810 человек. За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 1477 жителей Ставропольского края.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 18782 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 1225 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 24259 человек, из них 2432 получили прививку накануне.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболело 144 человека. Число зараженных достигло 46653. Еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом скончались за вчерашний день.

Губернатор Ставропольского края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии от коронавируса скончались 1041. Число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже превысило 42,3 тысячи человек.