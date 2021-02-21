На Ставрополье 22 февраля прогнозируется сильный снег

Водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения: не выезжайте на дороги на летней резине Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Ставропольского Гидрометцентра, днем 22 февраля, местами по краю прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, порывы западного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица, снежный накат. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения: не выезжайте на дороги на летней резине.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что спасший школьницу в трагедии на озере в Буденновске, рассказал подробности происшествия. Героем истории оказался 28-летний житель села Стародубского Артем Капрелов.

Сейчас спасенная школьница в порядке. Она проходит лечение в Краевом центре специализированных видов медицинской помощи №1. Об этом рассказал глава Буденновского муниципального округа Ставропольского края Андрей Соколов.